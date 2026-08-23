Алджамейн Стерлинг: я не Джон Джонс, но выпиваю в ночь до боя. Люди считают меня психом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг признался, что употребляет алкоголь за ночь до поединка.

«Я пью во время тренировочного лагеря, и люди считают меня психом. Я выпиваю за ночь до боя. Один бокал, иногда два. Три — это уже перебор. Я не Джон Джонс, поскольку устроен по-другому. Если потерплю поражение из-за этого одного бокала, значит, я не должен был победить. Точка, и всё», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Профессиональный рекорд Алджамейна Стерлинга в смешанных единоборствах составляет 26 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений.