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Алджамейн Стерлинг: я не Джон Джонс, но выпиваю в ночь до боя. Люди считают меня психом

Алджамейн Стерлинг: я не Джон Джонс, но выпиваю в ночь до боя. Люди считают меня психом
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг признался, что употребляет алкоголь за ночь до поединка.

«Я пью во время тренировочного лагеря, и люди считают меня психом. Я выпиваю за ночь до боя. Один бокал, иногда два. Три — это уже перебор. Я не Джон Джонс, поскольку устроен по-другому. Если потерплю поражение из-за этого одного бокала, значит, я не должен был победить. Точка, и всё», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Профессиональный рекорд Алджамейна Стерлинга в смешанных единоборствах составляет 26 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений.

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