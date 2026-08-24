15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Только он заставил почувствовать меня беспомощным». Легенда UFC — о бое против Хабиба

«Только он заставил почувствовать меня беспомощным». Легенда UFC — о бое против Хабиба
Комментарии

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком и полулёгком весе, бразилец Эдсон Барбоза вспомнил свой поединок против члена Зала славы UFC, а также экс-чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Хабиба Нурмагомедова, который прошёл 30 декабря 2017 года на турнире UFC 219 и завершился победой Орла единогласным решением судей.

«Один парень, который действительно заставил меня почувствовать себя беспомощным, — это Хабиб. Он не был самым сильным бойцом. Я очень хорошо защищался. Никто никогда раньше не доминировал надо мной в партере. Но я помню, как только мы оказались на земле, стоило мне попытаться встать, и вот он тут же рядом. Я попытался вытащить руки, чтобы уйти в другую сторону, а он снова здесь. Его навыки работы в партере просто невероятны», — приводит слова Барбозы аккаунт Rad Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Спорт давно покинул его. Но Эдсон — легенда». Хабиб отреагировал на уход Барбозы из ММА