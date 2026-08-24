«Дагестанский стиль». Усман Нурмагомедов отреагировал на новую стрижку Эрлинга Холанда

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на новую стрижку 26-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда, выступающего в английской Премьер-лиге (АПЛ) за «Манчестер Сити».

«Дагестанский стиль», — написал Нурмагомедов в комментариях под видео Холанда в социальных сетях.

В минувшем сезоне Холанд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.