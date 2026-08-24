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Тренер Волкановски не верит, что Александр завершит карьеру после боя с Мовсаром Евлоевым

Тренер Волкановски не верит, что Александр завершит карьеру после боя с Мовсаром Евлоевым
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Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, заявил, что не верит в завершение карьеры австралийским бойцом после титульного боя против Мовсара Евлоева на UFC 333, несмотря на слова самого Волкановски.

«В конечном счёте это его решение, а не моё. Разумеется, мы обсудим это с ним и всё взвесим, но, зная Алекса, если он проиграет, то скажет: «Я не хочу уходить после поражения. Я хочу вернуться и вернуть своё. Хочу вернуться уже с победой». Я просто знаю, насколько он конкурентоспособен и какой он человек. Поэтому здесь очень тонкая грань, и мы играем с обоюдоострым мечом.

После первого боя с Диего [Лопесом] я был доволен и спокойно отнёсся бы к тому, если бы он тогда завершил карьеру. Каждый бой — это риск. Но Алекс всегда подходит к поединкам прекрасно подготовленным, и сейчас он, наверное, выглядит лучше и сильнее, чем когда-либо за долгое время», — заявил Лопес в интервью Submission Radio.

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