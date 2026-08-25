Мераб Двалишвили: в конце концов, рано или поздно мы подерёмся с Умаром Нурмагомедовым

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что спровоцировало его конфликт в Грузии, где он дал пощёчину бронзовому призёру чемпионата мира по вольной борьбе Ахмеду Гаджимагомедову, другу российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Кто-то подошёл, схватил меня за шею, оттащил в сторону и начал что-то кричать на русском, которого я почти не понимаю. Я знаю всего несколько русских слов, в основном самые плохие. Однако я понял, что он говорит мне что-то очень серьёзное. Он упомянул Умара. Я не совсем понял, что именно он сказал, но, судя по тому, как это потом написали, кажется, он сказал что-то вроде: «Пока я здесь, не говори об Умаре. Когда я уйду, можешь говорить» или что-то в этом роде.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять: кто вообще этот парень? Я его не знаю. Почему он на меня кричит? И да, я говорю об Умаре. Однако Умар первым начал проявлять ко мне неуважение, после чего я начал говорить о нём всякую чушь перед ним, на пресс-конференциях и публично. После боя я пожал ему руку, но он продолжил ныть, разозлил меня, и я всё равно продолжил говорить о нём. В конце концов, рано или поздно мы подерёмся. Такова наша история.

Мне этот парень действительно не нравится. Но кто он такой, чтобы указывать мне, что говорить об Умаре? Вы понимаете? Это касается меня и Умара», — сказал Мераб в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.