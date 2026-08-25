Махачев: не сказать, что Гэрри дал мне какой-то серьёзный бой

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу над ирландцем Иэном Гэрри на UFC 330.

«Главное победа, но планировал и думал, что будет чуть полегче. Но соперники тоже уже готовятся, и с каждым разом всё тяжелее и тяжелее получается. Соперники с каждым разом всё сильнее. И мне тоже надо, значит, ещё больше добавлять, чтобы полегче бои были. У Гэрри очень тяжёлый стиль, к нему очень тяжело подойти. Длинные рычаги, руки, ноги, и единственная у него открытая зона была – передняя нога, куда я постоянно проходил и откуда проводил тейкдауны. С таким соперником, который только идёт назад, показать красивый, зрелищный бой очень тяжело. Как получилось, так получилось. Но бой был тяжёлым. Не сказать, что он мне какой-то серьёзный бой дал, что не получалось где-то. Всё получалось, просто бой прошёл в таком ключе, что не спеша пришлось довести до решения судей», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Поединок Гэрри и Махачева прошёл в ночь на 16 августа на турнире UFC 330, возглавив кард мероприятия. Бой прошёл всю дистанцию в пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.