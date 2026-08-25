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«Один из лучших в мире на свой вес». Махачев — о российском бойце PFL

«Один из лучших в мире на свой вес». Махачев — о российском бойце PFL
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев опубликовал пост, в котором назвал бойца PFL Магомеда Магомедова одним из лучших в своём весе.

PFL 2026. PFL Tampa, Тампа, США
Магомед Магомедов — Даниэль Маркос (W)
23 августа 2026, воскресенье. 02:35 МСК
Магомед Магомедов
Окончено
TKO
Даниэль Маркос

«Один из лучших в мире на свой вес. Готов был с одной рукой продолжить бой. Но здоровье важнее», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, отметив в публикации аккаунт Магомедова.

Напомним, в ночь на 23 августа Магомедов встретился с перуанцем Даниэлем Маркосом и уступил техническим нокаутом. Во втором раунде россиянин получил травму плеча, однако вышел на третий раунд, по ходу которого его угол во главе с Махачевым выбросил полотенце.

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