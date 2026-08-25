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Никита Цзю оказался легче оппонента перед боем за звание претендента на титул IBF

Никита Цзю оказался легче оппонента перед боем за звание претендента на титул IBF
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Во вторник, 25 августа, состоялась церемония взвешивания непобеждённого австралийского проспекта Никита Цзю (12-0, 10 KO) и его соотечественника Бена Махоуни (17-0-1, 9 KO).

28-летний Никита Цзю показал на весах 69,5 кг, а 31-летний Махоуни — 69,7 кг.

Поединок между Никитой и Беном состоится в среду, 26 августа, на арене «Голд-Кост Конвеншен энд Эксгибишен Сентр» в австралийском Бродбиче, Квинсленд. Их бой возглавит кард турнира, а сами боксёры сразятся за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Никита — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году.

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