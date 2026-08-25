41-летняя Сайборг ответила, проведёт ли ещё один бой

41-летняя прославленная бразильская представительница смешанных единоборств Крис Сайборг Жустино рассказала, планирует ли провести ещё один поединок после победы в своём прощальном бою на турнире PFL 23 августа со своей соотечественницей Кетлен Виейрой.

«Боксёрский поединок с Кларессой Шилдс или бои в UFC с Амандой Нуньес и Кайлой Харрисон? Я не знаю, будет ли у меня ещё один бой. Мне 41 год… Я хотела одержать 30 побед в карьере. Ни одна женщина не делала этого. Я очень рада, что побила ещё один рекорд», — приводит слова Сайборг издание MMAJunkie.

Крис победила Кетлен единогласным судейским решением. Теперь на счету Сайборг 30 побед и два поражения в профессиональной карьере.