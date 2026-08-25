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Махачев опубликовал совместное фото с Рабадановым после победы бойца на турнире PFL Tampa

Махачев опубликовал совместное фото с Рабадановым после победы бойца на турнире PFL Tampa
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях опубликовал совместное фото с бойцом PFL Гаджи Рабадановым.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«Гаджи готов к новым вызовам», — подписал совместный снимок Махачев.

Напомним, в своём последнем поединке Рабаданов одержал победу над американцем Трейси Ридером на турнире PFL в Тампе (США). Поединок в лёгком весе завершился техническим нокаутом в первом раунде. Рабаданов контролировал соперника на земле, а когда до конца первого раунда оставалось менее 30 секунд, нанёс несколько плотных ударов по корпусу и голове соперника, судья был вынужден остановить поединок.

PFL 2026. PFL Tampa, Тампа, США
Гаджи Рабаданов (W) — Трейси Ридер
23 августа 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Трейси Ридер
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