Махачев опубликовал совместное фото с Рабадановым после победы бойца на турнире PFL Tampa

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях опубликовал совместное фото с бойцом PFL Гаджи Рабадановым.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«Гаджи готов к новым вызовам», — подписал совместный снимок Махачев.

Напомним, в своём последнем поединке Рабаданов одержал победу над американцем Трейси Ридером на турнире PFL в Тампе (США). Поединок в лёгком весе завершился техническим нокаутом в первом раунде. Рабаданов контролировал соперника на земле, а когда до конца первого раунда оставалось менее 30 секунд, нанёс несколько плотных ударов по корпусу и голове соперника, судья был вынужден остановить поединок.