15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Махачев сделал шесть жимов штанги в 100 кг, а Сен-Пьер смог лишь единожды

Видео: Махачев сделал шесть жимов штанги в 100 кг, а Сен-Пьер смог лишь единожды
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором показаны подходы члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадца Жоржа Сен-Пьера и 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева к жиму штанги в 100 кг.

Сен-Пьер под одобрительные крики своего тренера смог сделать жим единожды, после чего сказал: «Кажется, я впервые в жизни сделал жим с двойными блинами, это как-то даже неловко...»

Махачев в свою очередь сделал упражнение пять раз, а перед шестым сказал: «Усман [Нурмагомедов], идём, садись на штангу».

Материалы по теме
Фото
Махачев опубликовал совместное фото с Рабадановым после победы бойца на турнире PFL Tampa
Комментарии