Видео: Махачев сделал шесть жимов штанги в 100 кг, а Сен-Пьер смог лишь единожды

В социальных сетях появился видеоролик, на котором показаны подходы члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадца Жоржа Сен-Пьера и 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева к жиму штанги в 100 кг.

Сен-Пьер под одобрительные крики своего тренера смог сделать жим единожды, после чего сказал: «Кажется, я впервые в жизни сделал жим с двойными блинами, это как-то даже неловко...»

Махачев в свою очередь сделал упражнение пять раз, а перед шестым сказал: «Усман [Нурмагомедов], идём, садись на штангу».