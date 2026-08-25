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«Вижу, как прогрессирует». Тренер Руффи — о подготовке Маурисио к бою с Арманом Царукяном

«Вижу, как прогрессирует». Тренер Руффи — о подготовке Маурисио к бою с Арманом Царукяном
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Джо Лопес, являющийся тренером Маурисио Руффи, высказался о подготовке своего подопечного к поединку с Арманом Царукяном.

«Ну это как день и ночь. Я просто вижу, как он прогрессирует, понимаете? В этом бою одна из наших специализаций — защита от борьбы, наши размены и непринятие позиции. Честно говоря, он схватывает это на лету. Когда он только пришёл, он всё ещё был застрявшим в своём джиу-джитсу, где он цеплялся за человека, а теперь — нет.

Он тренирует выходы, освобождения, ставит своё тело в правильное положение, руки в правильное положение. Когда Фрэнк [Хикман], Алекс [Волкановски] и Брэд Ридделл постоянно пытаются перевести его в партер, а он встаёт, я вижу, как им теперь трудно удержать его внизу», — сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.

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