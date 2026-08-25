Глава Fight Nights Гаджиев предложил Леониду Слуцкому провести бой по кикбоксингу

Известный спортивный функционер, промоутер турниров по смешанным единоборствам, глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев обратился к известному российскому футбольному тренеру Леониду Слуцкому с предложением провести поединок по правилам кикбоксинга на одном из турниров.

«Леонид Викторович, дорогой, совершенно случайно наткнулся на ваше видео с работой с боксёрским мешком. Подумал, что нам просто необходимо совершить обмен компетенциями и энергиями. С вас – футбол, футбольная наука, с меня – единоборства.

Если футбол приведёт нас в Таджикистан, то совместное занятие кикбоксингом может привести нас на один из турниров с вами в главном поединке. Зная вашу смелость, предприимчивость и медийность, не удивлюсь, если именно этим всё закончится. Давайте проверять», — сказал Гаджиев в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по медиафутболу.