15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Fight Nights Гаджиев предложил Леониду Слуцкому провести бой по кикбоксингу

Глава Fight Nights Гаджиев предложил Леониду Слуцкому провести бой по кикбоксингу
Комментарии

Известный спортивный функционер, промоутер турниров по смешанным единоборствам, глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев обратился к известному российскому футбольному тренеру Леониду Слуцкому с предложением провести поединок по правилам кикбоксинга на одном из турниров.

«Леонид Викторович, дорогой, совершенно случайно наткнулся на ваше видео с работой с боксёрским мешком. Подумал, что нам просто необходимо совершить обмен компетенциями и энергиями. С вас – футбол, футбольная наука, с меня – единоборства.

Если футбол приведёт нас в Таджикистан, то совместное занятие кикбоксингом может привести нас на один из турниров с вами в главном поединке. Зная вашу смелость, предприимчивость и медийность, не удивлюсь, если именно этим всё закончится. Давайте проверять», — сказал Гаджиев в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по медиафутболу.

Материалы по теме
Гончаренко предположил, почему Слуцкий не возвращается в РПЛ