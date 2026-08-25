Тренер Руффи объяснил, почему Царукян испытает трудности в поединке с Маурисио

Джо Лопес, являющийся тренером Маурисио Руффи, объяснил, почему второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян испытает трудности в поединке с его подопечным.

«Армана ждёт конкурентный бой. Не будет так, что он будет удерживать Руффи в партере пять раундов и делать бой уродливым. Я не вижу, чтобы это произошло. Никогда не говори никогда, но просто, наблюдая за Руффи и тем, как он двигается на тренировках, нельзя не отметить, что он всё атлетичнее. Он такой сильный, атлетичный парень, и он хочет учиться и схватывает всё очень быстро», — сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.