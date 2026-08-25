Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг провели первую битву взглядов перед боем на UFC 286

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала видео первой битвы взглядов между бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайским атлетом Сонг Ядонгом. Их бой состоится 29 августа в рамках турнира UFC Fight Night в Шанхае, Китай.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.