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Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг провели первую битву взглядов перед боем на UFC 286

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг провели первую битву взглядов перед боем на UFC 286
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала видео первой битвы взглядов между бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайским атлетом Сонг Ядонгом. Их бой состоится 29 августа в рамках турнира UFC Fight Night в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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