Тилл прокомментировал бой с Ромеро в BKFC после отказа подраться с ним в UFC в 2019-м

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл в преддверии поединка с Йоэлем Ромеро в BKFC прокомментировал свой отказ от боя с ним в UFC в 2019-м.

«***** этого парня. Я никогда не хочу драться с ним. Он зверь», — сказал Тилл в 2019-м.

«Тогда это было просто шуткой. Очевидно, он был страшным чуваком тогда; он страшный чувак и сейчас. Я думаю, он всегда будет страшным. Мы говорим о Йоэле Ромеро. Все говорят, что его сделали в лаборатории. Но да, для меня тогда это было шуткой. Очевидно, я не собираюсь сидеть здесь и пытаться изображать браваду и всё такое. Я предпочитаю быть довольно честным парнем, и, думаю, это работает, особенно с фанатами. Так что, когда появилась возможность драться с ним на голых кулаках, для меня это было очень заманчивое предложение, буквально слюнки текли.

И смотрите, я знаю, что он немного старше, и тело у многих людей замедляется. Я думаю, что, когда речь идёт о таком парне, как Йоэль, он просто есть то, что он есть. Вы видели его бои, и он всё ещё в деле. Он всё ещё выглядит моложе своего возраста. Он всё ещё в потрясающей форме. Он всё ещё выглядит так, будто его нельзя ранить. Так что для меня это задача и вызов — пойти туда, действительно избить его и, надеюсь, нокаутировать», — приводит слова Тилла MMAJunkie.