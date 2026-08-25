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Сехудо после победы в RAF над Двалишвили высказался о поражении от него на турнире UFC 298

Сехудо после победы в RAF над Двалишвили высказался о поражении от него на турнире UFC 298
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо объяснил своё поражение в поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 298 в 2024 году.

«Я занимаюсь этим так долго. Я не удивлён, что проиграл Мерабу. 13 лет я здесь [в ММА], работаю над стойкой, делаю то и сё. И если у парня лучше кардио, чем у меня, и он умеет навязывать свой темп, он победит любого. Особенно если ты не в форме и не борешься. Я борюсь с детства, но это ничего не значит. Я это признаю и принимаю, но я взволнован трилогией», — приводит слова Сехудо издание MMA Fighting.

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