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Олимпийский чемпион по борьбе выразил желание провести схватку с Махачевым

Олимпийский чемпион по борьбе выразил желание провести схватку с Махачевым
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Джордан Барроуз заявил, что готов провести поединок с российским чемпионом UFC в двух весовых категориях Исламом Махачевым и уверен в своём превосходстве на борцовском ковре.

«Я смотрел бой Махачева с Гэрри и видел, как Иэн садился в защиту, когда Ислам несколько раз пытался пройти в одну ногу. Гэрри не великий борец. Если Ислам так же вцепится в мою ногу, я отправлю его в полёт. Будет весело. Борьба и ММА — разные вещи. Я уважаю этот спорт и поэтому не дерусь», — приводит слова Барроуза Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Джордану Барроузу 38 лет. Американец является победителем Олимпийских игр – 2012 в категории до 74 кг. Также является шестикратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2021, 2022), трижды становился бронзовым призёром мировых первенств.

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