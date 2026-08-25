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«Мешок он». Хамзат Чимаев высмеял Хорхе Масвидаля за спарринг с Арманом Царукяном

«Мешок он». Хамзат Чимаев высмеял Хорхе Масвидаля за спарринг с Арманом Царукяном
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высмеял двукратного претендента на титул организации Хорхе Масвидаля, который помогал второму номеру UFC в лёгком весе Арману Царукяну готовиться к бою против Маурисио Руффи на UFC 331.

«Мешок он», — написал Чимаев в комментариях к фотографии, где Царукян и Масвидаль работают в спарринге.

У Чимаева и Масвидаля давнее противостояние. Американский боец ранее заявлял, что «не думает ни хрена» о Чимаеве, на что тот ответил, высмеяв нокаут Масвидаля от Камару Усмана. С тех пор они неоднократно обменивались колкостями в социальных сетях и несколько раз были близки к бою, когда оба выступали в полусреднем весе.

Масвидаль покинул UFC после серии поражений. Царукян 19 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе встретится с Руффи в соглавном событии турнира. В случае победы армянский боец, по информации журналиста Ариэля Хельвани, получит титульный шанс.

Чимаев потерял титул чемпиона в среднем весе в мае на UFC 328, уступив Шону Стрикленду.

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