Ислам Махачев рассказал о планах на ближайшие бои в UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев, вернувшись в Дагестан после победы над Иэном Мачадо Гэрри на UFC 330, поделился планами на ближайшее будущее и рассказал, сколько боёв видит впереди.

«Я не знаю, какие дальше будут рекорды, но у меня в весе сейчас есть претенденты на титул. Впереди, я думаю, будет ещё минимум три зрелищных и тяжёлых боя», — приводит слова Махачева издание «Комсомольская правда».

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев победил Гэрри единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) и провёл первую защиту титула в полусреднем весе. Эта победа стала для россиянина 17-й подряд в UFC — он побил рекорд Андерсона Силвы (16 побед подряд).