Умар Нурмагомедов — о поединке с Сонг Ядонгом: для него это будет очень, очень тяжёлый бой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов ответил на слова китайского атлета Сонг Ядонга, назвавшего их предстоящий бой «лёгким».

Интервьюер. Сонг, ты сказал, что этот бой будет лёгким. Я не смогла найти это интервью, но наша китайская команда сообщила нам, что ты сказал, что готов драться с Умаром даже без гонорара. Откуда у тебя такая мотивация?

Сонг Ядонг. Я сказал, что этот бой будет для меня лёгким, потому что считаю, что он не сможет двигаться так быстро, как Шон О'Мэлли.

Умар. (Смеётся).

Интервьюер. (Улыбается) Умар, что ты думаешь по этому поводу?

Умар. (Улыбается). Как сильно он ошибается! Для него это будет очень, очень тяжёлый бой. Лёгким он точно не будет. Как [по-английски] будет «настроиться на тяжёлый бой»? — сказал Умар в видео для официального канала UFC на YouTube.