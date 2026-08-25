Абубакар Нурмагомедов проведёт борцовскую схватку с Давидом Завадой 20 сентября в Стамбуле

Боец MMA Абубакар Нурмагомедов 20 сентября в Стамбуле на турнире AIGA Wrestling встретится с Давидом Завадой в поединке по вольной борьбе. Это будет реванш спустя семь лет после их боя в UFC. В 2019 году на UFC Fight Night 163 Завада победил Нурмагомедова сабмишеном во втором раунде.

Поединок пройдёт в весовой категории до 84 кг на «ОРА Арене» в рамках Global Grappling Series 2026 при поддержке Объединённого мира борьбы (UWW).

Абубакару Нурмагомедову 36 лет. Россиянин — двоюродный брат член Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2019 по 2023 год выступал в UFC, где провёл четыре боя, одержав две победы и дважды проиграв.