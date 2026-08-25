Ислам Махачев назвал рекорд UFC, который не сможет ему покориться

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал свой рекорд по длине победной серии в UFC и признался, что не знает, какие достижения ему ещё предстоит побить.

«Не сказать, что это вечный рекорд. По-любому есть бойцы, не скажу, что они в спину дышат, но есть те, у которых по 10 побед подряд в рекорде. Больше я сам не знаю рекордов. Может, по титульным боям. Однако рекорд по титульным боям вообще большой. Я до титула провёл 10 боёв, а у того, у кого этот рекорд, уже, наверное, в третьем или четвёртом бою дрался за титул. Так что… Не знаю, какие дальше будут рекорды», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Рекорд по победам в титульных боях принадлежит Джону Джонсу. Ранее американец с иронией отреагировал на разговоры в медиа о величии Ислама Махачева, прикрепив статистику, где у россиянина лишь семь таких побед, а у него — 16.