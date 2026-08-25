Президент IBA — о Гассиеве: у него впереди большие задачи, и мы будем рядом на этом пути

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что IBA намерена поддерживать чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева на следующих этапах его профессиональной карьеры.

«Мурат — чемпион и воин спорта, он вдохновляет миллионы поклонников бокса по всему миру. Он уже многого добился, но, уверен, его главные победы ещё впереди. IBA всегда поддерживает сильных спортсменов, которые своим примером развивают и популяризируют бокс. У Мурата впереди большие задачи, и мы будем рядом на этом пути», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

Мурат Гассиев выступает в супертяжёлом весе и владеет чемпионским поясом WBA. В июле 2026 года на турнире IBA.Pro 19 в Москве он победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул.