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«Мне нужен всего один звонок». Оливейра заявил, что хочет драться за титул с Гейджи

«Мне нужен всего один звонок». Оливейра заявил, что хочет драться за титул с Гейджи
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра вызвал на реванш чемпиона организации Джастина Гейджи, заявив, что готов драться где угодно и когда угодно.

«При всём уважении я не смотрю назад. Я смотрю вперёд. Хочу драться за титул — именно на этом я сейчас сосредоточен.

UFC любит истории. В первом бою меня ограбили. Они хотели отвлечь меня, чтобы я вышел туда, провёл дерьмовый бой, а они могли сделать его [Гейджи] чемпионом. Он почувствовал мои удары, я отправил его в нокдаун, а затем заставил сдаться. В этом есть история. Теперь он чемпион, и у меня нет с этим проблем.

Реванш необязательно проводить в Бразилии. Точно так же, как я поехал на его территорию в прошлый раз, теперь мы можем провести бой у него дома, в Лас-Вегасе, на каком-нибудь углу улицы, в Японии, где угодно в мире. Мне нужен всего один звонок, чтобы сообщить дату и время. Так что если UFC хочет историю, то какая история может быть больше этой?» — сказал Оливейра в интервью для YouTube-канала Olhar da Luta.

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