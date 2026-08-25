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Евлоев показал, как проходит его тренировочный лагерь перед боем с Волкановски

Евлоев показал, как проходит его тренировочный лагерь перед боем с Волкановски
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Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, представляющий полулёгкий вес UFC, показал, как проходит его тренировочный лагерь перед титульным боем с чемпионом Александром Волкановски, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«Осталось два месяца», — подписал ролик Евлоев.

Для Евлоева это будет первый титульный бой в UFC. Если россиянин победит, он завоюет чемпионский пояс и сохранит идеальный профессиональный рекорд. В своей профессиональной карьере Мовсар одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он выступает с 2019 года, где записал на свой счёт 10 побед.

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