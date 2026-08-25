«Вообще никаких проблем». Чарльз Оливейра предложил Джастину Гейджи бой за три пояса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и действующий обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра предложил чемпиону организации в лёгкой весовой категории Джастину Гейджи поставить на кон сразу три титула.

«Именно это я и сказал: ему некуда бежать. И ещё я сказал про два пояса, а интернет тут же начал: «Не два, а три! Это пояс Белого дома, титул в лёгком весе и пояс BMF». Ну что ж, тогда давайте поставим на кон все три. Для меня вообще никаких проблем», — сказал Оливейра в интервью для YouTube-канала Olhar da Luta.

Оливейра и Гейджи уже встречались в 2022 году на UFC 274. Тогда бразилец победил сабмишеном в первом раунде, но позже был лишён титула из-за проблем с весом. Гейджи стал чемпионом в лёгком весе в июне на UFC Freedom 250, победив испано-грузина Илию Топурию. Оливейра завоевал пояс BMF в марте, победив Макса Холлоуэя на UFC 326.