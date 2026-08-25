Отец Бенавидеса настаивает на бое с Опетайей в уикенд Синко де Майо в Мексике в 2027 году

Хосе Бенавидес, тренер и отец американского боксёра Дэвида Бенавидеса, настаивает на проведении боя своего сына с австралийцем Джеем Опетайей в уикенд Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года) 2027 года.

«Давайте дадим людям то, чего они хотят! Май, Бенавидес против Опетайи. Дэвид Бенавидес готов показать всему миру, почему его называют Мексиканским Монстром. Никакого страха. Никакого отступления. Только война», — написал Бенавидес-старший в социальной сети.

Дэвид Бенавидес последний бой провёл 2 мая 2026 года против именитого мексиканского боксёра Хильберто Рамиреса. Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, дважды отправив соперника в нокдаун по ходу боя.