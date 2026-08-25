Двалишвили — об Умаре Нурмагомедове: он даже проявил неуважение к моей победе над Яном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что россиянин Умар Нурмагомедов не уважает его победу над Петром Яном и постоянно проявляет неуважение.

«Недавно Умара спросили, как пройдёт мой бой с Петром Яном. Он сказал, что Пётр Ян победит меня в следующем бою. А потом ещё придумал какую-то глупую отговорку, что я победил Петра Яна в первый раз только потому, что у него была травма. Представьте себе: он даже проявил неуважение к моей победе над Петром. Он не признаёт тот факт, что у меня есть победа над ним. Каждый раз, когда Умар получает возможность говорить обо мне, он проявляет неуважение.

Эй, я мужчина, понятно? Неважно, нахожусь я в Грузии, США или Мексике. Если вы подойдёте ко мне и начнёте меня провоцировать, я дам вам пощёчину и отреагирую так, как отреагировал бы любой мужчина», — сказал Мераб в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.