Умар Нурмагомедов: если Мераб Двалишвили победит Петра Яна, мой реванш с ним — следующий

Боец в легчайшем весе Умар Нурмагомедов заявил, что его реванш с Мерабом Двалишвили зависит от исхода боя грузинского бойца с россиянином Петром Яном на UFC 333.

«В любом случае я хочу драться. Если бой не будет титульным, я могу драться с кем угодно. Но всё будет зависеть от того, как пройдёт бой Мераба и Петра. Если Пётр победит, думаю, UFC должен дать шанс [Шону] О’Мэлли. Скорее всего, они проведут реванш. Я этого ожидаю. Если Мераб победит, думаю, следующим буду я.

Я ожидаю, что, возможно, Пётр снова победит его, и тогда они захотят устроить реванш со мной и Мерабом. Возможно, всё произойдёт именно так», — сказал Нурмагомедов в видео для аккаунта UFC News в социальной сети Х.