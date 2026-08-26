«Времени не было». Чарльз Оливейра подтвердил, что ему предлагали бой с Арманом Царукяном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и действующий обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра подтвердил, что ему предлагали бой со вторым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном, но он отказался, сославшись на нехватку времени.

«На самом деле мне предложили этот бой. Я сказал, что это не очень реалистично, так как времени на подготовку к такому поединку просто не было. Речь шла лишь о том, что этот бой мог состояться где-то с ноября по декабрь, вот и всё, что обсуждалось. Но потом произошла история с Аланом (Насименто, другом Чарльза и экс-бойцом UFC. — Прим. «Чемпионата»), а вскоре мы увидели, что случилось с приходом [Маурисио] Руффи», — сказал Оливейра в интервью для YouTube-канала Olhar da Luta.