15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Времени не было». Чарльз Оливейра подтвердил, что ему предлагали бой с Арманом Царукяном

«Времени не было». Чарльз Оливейра подтвердил, что ему предлагали бой с Арманом Царукяном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и действующий обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра подтвердил, что ему предлагали бой со вторым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном, но он отказался, сославшись на нехватку времени.

«На самом деле мне предложили этот бой. Я сказал, что это не очень реалистично, так как времени на подготовку к такому поединку просто не было. Речь шла лишь о том, что этот бой мог состояться где-то с ноября по декабрь, вот и всё, что обсуждалось. Но потом произошла история с Аланом (Насименто, другом Чарльза и экс-бойцом UFC. — Прим. «Чемпионата»), а вскоре мы увидели, что случилось с приходом [Маурисио] Руффи», — сказал Оливейра в интервью для YouTube-канала Olhar da Luta.

Сейчас читают:
Царукян должен был драться с Оливейрой? Что помешало громкому реваншу
Царукян должен был драться с Оливейрой? Что помешало громкому реваншу