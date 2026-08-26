Усман Нурмагомедов опубликовал загадочный пост о борьбе на фоне баннеров UFC

Чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов опубликовал фотографию на фоне баннеров UFC, усилив слухи о возможном переходе в сильнейшую лигу мира.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«На высоком уровне талант уже не решает. Решает то, кто способен дольше оставаться в борьбе», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Усман является действующим чемпионом PFL в лёгком весе с рекордом 22-0. В июле он защитил титул, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York, после чего стал свободным агентом. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил заинтересованность организации в подписании бойца.

Менеджер Усмана Али Абдель-Азиз ранее называл возможным соперником для дебюта в UFC Илию Топурию, а тренер Хавьер Мендес считает Топурию и Армана Царукяна самыми сложными оппонентами. Чемпион UFC Ислам Махачев также призвал Усмана перейти в UFC и проверить себя в сильнейшей лиге.