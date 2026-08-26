«Укрепляй своё сердце». Умар Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Сонг Ядонгом
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился фотографиями своей подготовки перед предстоящим поединком с китайским атлетом Сонг Ядонгом. Их встреча станет главным событием турнира UFC в Шанхае, который состоится 29 августа.
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
«Укрепляй своё сердце. Тело выдержит», — подписал снимки Нурмагомедов.
В последний раз Умар выходил в октагон промоушена Даны Уайта 25 января 2026 года, когда сразился с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением.
В смешанных единобо