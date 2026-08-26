«Укрепляй своё сердце». Умар Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Сонг Ядонгом

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился фотографиями своей подготовки перед предстоящим поединком с китайским атлетом Сонг Ядонгом. Их встреча станет главным событием турнира UFC в Шанхае, который состоится 29 августа.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

«Укрепляй своё сердце. Тело выдержит», — подписал снимки Нурмагомедов.

В последний раз Умар выходил в октагон промоушена Даны Уайта 25 января 2026 года, когда сразился с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением.

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