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Дмитрий Кудряшов назвал приоритетного соперника для Мурата Гассиева

Дмитрий Кудряшов назвал приоритетного соперника для Мурата Гассиева
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Бывший претендент на мировой титул россиянин Дмитрий Кудряшов назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для действующего чемпиона WBA в супертяжёлом весе соотечественника Мурата Гассиева.

«Я бы хотел посмотреть бой Гассиев – Кабайел. Но его не будет. Не хотел бы смотреть Гассиев – Дерек Чисора. По этому поединку работа идет. Но Дерек – это уже прошлое. Для Мурата интереснее Кабайел. Это и большой чек, и соперник равных габаритов. С тем же Мозесом Итаумой будет сильно сложнее. Агит – хороший вариант. Реально есть шанс объединить титулы», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

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