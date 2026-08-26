Дочь бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира проиграла в бою за контракт с лигой

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир Претендентской серии Даны Уайта. В рамках шоу американка Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнка Мира, сразилась с соотечественницей Алексой Аподакой, уступив единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Примечательно, что соперница Мир являлась аутсайдером 14 к 1.

Белле Мир 23 года. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего на её счету три победы и одно поражение.

Ранее Дана Уайт рассказал об инциденте с курдским бойцом перед турниром Претендентской серии.

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