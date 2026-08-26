Джон Джонс трижды прошёл допинг-тесты UFC в 2026 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс трижды прошёл допинг-тесты организации в нынешнем году. Об этом сообщается на официальном сайте UFC. В настоящий момент боец имеет право на участие в соревнованиях.

Джону Джонсу 38 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году, в 2024-м завершил карьеру. Становился чемпионом в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом дивизионах (до 120 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и одно поражение.

Ранее в интервью Джонс высказался о здоровье и возможности возвращения в бои.

Видео: Реакция Джона Джонса на победу Сириля Гана в бою с Перейрой