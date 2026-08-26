Итаума: считаю ли себя лучшим супертяжеловесом в мире? Да, я просто ещё этого не доказал

Непобеждённый британский боксёр супертяжёлого веса Мозес Итаума считает, что является лучшим боксёром своего дивизиона.

«Считаю ли я себя лучшим супертяжеловесом в мире? Да, просто я ещё этого не доказал. Тот же Усик доказал, на что он способен», — сказал Итаума в интервью Пирсу Моргану.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.

29 августа в Лондоне (Великобритания) Итаума сразится за вакантный титул IBF с хорватом Филиппом Хрговичем.

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