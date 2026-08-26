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Инсайдер: следующим соперником Теофимо Лопеса станет Райан Гарсия

Инсайдер: следующим соперником Теофимо Лопеса станет Райан Гарсия
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Новый чемпион WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теофимо Лопес должен провести следующий поединок с соотечественником Райаном Гарсией, сообщает журналист Крис Мэннинкс.

«Если вы поговорите с людьми, причастными к ситуации… Теофимо заключил сделку с DAZN. Райан Гарсия — это имя на вершине списка. Райан Гарсия — это имя, с которым Теофимо и его команде, очень вероятно, придётся иметь дело. Победа или поражение в бою с Конором Бенном, я считаю, что Райан Гарсия станет следующим для Теофимо Лопеса», — сказал Мэннинкс в эфире DAZN.

Напомним, 13 сентября Гарсия проведёт защиту титула WBC в полусреднем весе против британца Конора Бенна.

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