Евлоев признался, что мог завершить карьеру, если бы поединок с Мёрфи не состоялся

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев признался, что мог завершить карьеру, если бы его поединок с британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270 не состоялся.

«На самом деле в голове было много мыслей о том, что, если сейчас я не подерусь, я потеряю свой шанс подраться за титул в ближайшее время, и это ещё откинет меня на какое-то время подальше, и мне придётся сделать какой-то другой бой. Придётся, не знаю, ждать от UFC, что они мне просто рейтинговый какой-то бой дадут. Возможно, я бы потерял другой год, помимо того, что я уже потерял. Два года простоев, тем более в моём случае. Это означало бы завершение карьеры. Мне не было бы интересно самому ещё год ждать», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Bestyle Ingushetia.