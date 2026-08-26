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Умар Нурмагомедов — о возможном реванше с Двалишвили: это личное для всего Дагестана

Умар Нурмагомедов — о возможном реванше с Двалишвили: это личное для всего Дагестана
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с бывшим чемпионом дивизиона грузином Мерабом Двалишвили.

«Я в любом случае подерусь с Мерабом. Победит он или проиграет, я считаю, что мы подерёмся. Стало ли это личным? Думаю, что да. Теперь это личное. Это личное не просто для меня, это личное для всего Дагестана», – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся в январе 2025 года на турнире UFC 311 и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

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Новости. Бокс/ММА
  • 28 августа 2026
  • 13:57