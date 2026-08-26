Умар Нурмагомедов оценил Сонг Ядонга перед боем с ним на турнире UFC в Шанхае

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с китайцем Сонг Ядонгом, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Он хороший боец. Хороший боец, жёсткий парень, у него большой опыт. Он уже давно в UFC, он дебютировал на три года раньше меня. Он жёсткий парень», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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