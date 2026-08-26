Умар Нурмагомедов показал актуальную форму перед боем с Ядонгом

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов продемонстрировал актуальную форму перед боем с китайцем Сонг Ядонгом, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

Фото: UFC

Фото: UFC

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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