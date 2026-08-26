Георгий Юновидов проведёт реванш с Крисом Томпсоном 11 сентября в Вологде

Российский боксёр супертяжёлого веса Георгий Юновидов (11-2, 7 KO) выступит на турнире «Кубок губернатора Вологодской области», который состоится 11 сентября в Вологде. Соперником Юновидова станет южноафриканец Крис Томпсон (16-7-1, 9 KO), поединок рассчитан на восемь раундов, на кону будет стоять титул IBA.PRO Intercontinental.

Юновидов и Томпсон встречались в октябре прошлого года на турнире IBA.PRO 11 в Маниле, когда по итогам восьми раундов единогласным решением судей победил Томпсон.

После того противостояния оба боксёра провели по одному неудачному поединку. Юновидов в феврале досрочно проиграл соотечественнику Вартану Арутюняну и потерял временный пояс WBA в бриджервейте, а Томпсон в апреле досрочно проиграл Шону Потгитеру и потерял титул чемпиона ЮАР.