Тайсон Фьюри рассказал, как сломал три ребра своему отцу

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, как во время спарринга с отцом сломал ему три ребра.

«Мой отец сказал мне: «Хочешь стать боксером? Плохая идея! Выходи во двор, в сад, поспарингуем». Ну мы и начали боксировать. Я ему по ребрам влепил, три ребра ему сломал. Мне было 14 лет», — сказал Фьюри в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Всего на его счету 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

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