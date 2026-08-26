Мераб Двалишвили объяснил быстрое поражение от Сехудо в RAF

Бывший обладатель титула UFC грузин Мераб Двалишвили прокомментировал досрочное поражение в борцовской схватке с экс-чемпионом в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо, состоявшейся на турнире RAF 12 в Кливленде (США).

«Это было рискованно, я уже побеждал его в борьбе и знал, что он что-то готовит. Я знал, что он будет изучать меня, но у меня не было времени полноценно подготовиться, потому что сейчас я сосредоточен на следующем бое. Обычно, если мне предстоит схватка в RAF, то я готовлюсь к ней около недели и использую её как дополнительную тренировку», – сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.