«Каждый день хотел умереть». Фьюри вспомнил о трудностях после победы над Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о трудностях после победы в поединке с украинцем Владимиром Кличко, состоявшемся в 2015 году.

«Когда я был ребёнком, Кличко уже был чемпионом, и я всегда говорил: «Однажды я побью этого парня», — и все надо мной смеялись. Этот парень был чемпионом 11 лет. У меня ушло три года, чтобы получить титульный бой, потому что меня всегда отодвигали в сторону.

И когда я наконец получил титульный бой, это было как Эверест. И потом я выиграл, как и говорил. И потом всё закончилось. Всё, чего я хотел с самого детства, было достигнуто, и я думал, что это будет невероятно, но уже через минуту произошёл обвал.

После того как я вышел из ринга и зашёл в раздевалку, я уже был в депрессии, потому что в жизни у меня уже ничего не осталось. Моя главная причина жить — побить Кличко — исчезла сразу. И дальше всё полетело вниз: полная депрессия, всё время. Как чемпион мира в тяжёлом весе я имел всё, но я всё равно был в депрессии. Я каждый день хотел умереть.

Никто не мог мне помочь. И потом однажды сработало вот что: я встал на колени и помолился богу. Я плакал, лежал на полу в спальне и плакал. Я весил 180 кг, я уже почти три года был вне бокса, и я сказал богу: «Я не справляюсь. Тебе нужно мне помочь. Верни меня в бокс».

Мне казалось, что я лежал на том полу вечность, хотя по факту прошло минут десять. Но когда я поднялся, было чувство, что с меня сняли весь вес мира. И я крикнул своей жене Пэрис: «Завтра начинаем миссию по возвращению», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу ALF Global.