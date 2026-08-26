Двалишвили ответил Махачеву, осудившему его за критику флага России на UFC 330

Бывший обладатель титула UFC грузин Мераб Двалишвили отреагировал на заявление чемпиона организации в двух весовых категориях россиянина Ислама Махачева.

Напомним, ранее Махачев осудил Двалишвили, раскритиковавшего появление российского флага в клетке после победы россиянина в бою с Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330.

«Только что посмотрел видео с Исламом Махачевым о том, как я отреагировал на его бой с Иэном Гэрри. И я хочу прояснить пару вещей. Мне нравится Ислам Махачев. Я считаю, что он великий и скромный чемпион. Я уважаю тяжёлую работу, которую он вложил в карьеру, и у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Я поздравил Ислама после боя. И также поздравил его в своих социальных сетях», — сказал Двалишвили в социальных сетях.