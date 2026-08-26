Никита Цзю свёл вничью претендентский бой с Беном Махоуни

В Бродбиче (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого непобеждённый австралиец Никита Цзю (12-0, 10 KO) сразился за статус обязательного претендента на титул IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) с соотечественником Беном Махоуни (17-0-1, 9 KO). По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью — 117-111 (Цзю), 115-113 (Махоуни) и 114-114.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и младший брат экс-чемпиона мира Тима Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году.

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