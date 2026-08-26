Промоутер Фьюри назвал последний срок организации боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что соотечественник Энтони Джошуа должен подписать контракт на бой до конца следующей недели.

«Пока ничего не подписано. Все только и говорят вместо того, чтобы заняться делом и довести его до конца. Я считаю, что бой состоится. Если же нет, и есть последний срок, то это будет один из тех боёв, которые сорвались. Если он и состоится, то в начале ноября. Думаю, что это будут Штаты. Сроки? Я не думаю, что всё затянется дальше конца следующей недели», — приводит слова Уоррена ESPN.

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