Тилл — о бое с Ромеро в BKFC: смогу ли стать тем, кто вырубил Йоэля в его возрасте?

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл в преддверии поединка с Йоэлем Ромеро в BKFC объяснил, почему согласился на бой.

«В BKFC мне говорят, что у них были самые высокие показатели просмотров с момента основания BKFC именно с моим боем и поединком Ромеро, так что там очевидно большой интерес. Это другое. Это очевидно не ММА. Йоэль дрался со всеми в своём дивизионе в ММА. Я тоже дрался с большинством парней, но, я думаю, это интересно, понимаете?

Я более молодой. Йоэль — большой, старый, более страшный парень. Я думаю, людям интересно посмотреть, смогу ли я стать тем, кто вырубит Йоэля в его возрасте, или он всё ещё в деле и сможет вырубить такого молодого парня, как я? Я всё ещё молод. Мне только чуть за 30. Так что да, мне даже не пришлось думать, когда они назвали его имя. Я был очень доволен и сразу согласился», — приводит слова Тилла MMAJunkie.